«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

«Эспаньол» с «Райо Вальекано» доиграли матч четвёртого тура. Он начался с голевых атак. На четвертой минуте Альваро Гарсия метко пробил с правой ноги, а на восьмой - Карлос Ромеро при помощи рикошета сравнял счет. В оставшееся время запомнился выстрел Флорьяна Лежёна в перекладину. В компенсированное время Алехо Велиз подарил праздник болельщикам на арене, забив гол.
Победа 2:1 позволила каталонцам набрать четыре очка, столько же у соперника.
Протокол игры
|4'Гарсия Альваро Ривера (0:1)
|(1:1) Ромеро Карлос8'
|(2:1) Велиз Алехо90'
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Калеро Фернандо90' (Серхи Гомес (90') •Кумбулла Мараш• 81'Оливан Бриан46' (Агуадо Альваро (46') • 85'Каррерас Жофре65' (Техеро Альваро (65') •Грагера Хосе46' (Кардона Ирвин (46') •Крал Алекс•Ромеро Карлос•Пуадо Хавьер71' (Хеддира Валид (71') •Велиз Алехо 90'
Карденас Дани•Рациу Андрей•Мумин Абдул• 90'Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо35' (Чаваррия Пеп (35') •Де Фрутос Хорхе63' (Паласон Иси (63') •Валентин Оскар•Лопес Унаи72' (Сисс Пате (72') •Гарсия Альваро Ривера 81'72' (Нтекья Ранди (72') •Камелло Серхио62' (Балью Иван (62') •Эмбарба Адриан
31 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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