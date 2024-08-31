«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

«Эспаньол» с «Райо Вальекано» доиграли матч четвёртого тура. Он начался с голевых атак. На четвертой минуте Альваро Гарсия метко пробил с правой ноги, а на восьмой - Карлос Ромеро при помощи рикошета сравнял счет. В оставшееся время запомнился выстрел Флорьяна Лежёна в перекладину. В компенсированное время Алехо Велиз подарил праздник болельщикам на арене, забив гол.

Победа 2:1 позволила каталонцам набрать четыре очка, столько же у соперника.