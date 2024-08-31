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«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

31 Августа 2024 • 22:22 Комментировать
Эспаньол
2:1
Райо Вальекано

«Эспаньол» с «Райо Вальекано» доиграли матч четвёртого тура. Он начался с голевых атак. На четвертой минуте Альваро Гарсия метко пробил с правой ноги, а на восьмой - Карлос Ромеро при помощи рикошета сравнял счет. В оставшееся время запомнился выстрел Флорьяна Лежёна в перекладину.  В компенсированное время Алехо Велиз подарил праздник болельщикам на арене, забив гол.

Победа 2:1 позволила каталонцам набрать четыре очка, столько же у соперника.

Протокол игры  
Эспаньол2:1Райо Вальекано
  4'Гарсия Альваро Ривера (0:1)
(1:1) Ромеро Карлос8'  
(2:1) Велиз Алехо90'  
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарКалеро Фернандо 90' (Серхи Гомес ( 90') Кумбулла Мараш  81'Оливан Бриан 46' (Агуадо Альваро ( 46'  85') Каррерас Жофре 65' (Техеро Альваро ( 65') Грагера Хосе 46' (Кардона Ирвин ( 46') Крал АлексРомеро КарлосПуадо Хавьер 71' (Хеддира Валид ( 71') Велиз Алехо  90'
Запасные: Фортуньо АнхельПачеко ФернандоБауза РафельЮнювар НаджиЛосано ПольРока АнтониоМилья Пере
Карденас ДаниРациу АндрейМумин Абдул  90'Лежён ФлорьянЭспино Альфонсо 35' (Чаваррия Пеп ( 35') Де Фрутос Хорхе 63' (Паласон Иси ( 63') Валентин ОскарЛопес Унаи 72' (Сисс Пате ( 72') Гарсия Альваро Ривера  81' 72' (Нтекья Ранди ( 72') Камелло Серхио 62' (Балью Иван ( 62') Эмбарба Адриан
Запасные: Гумбау ХерардДиас ПедроФернандес ПелайоТрехо ОскарБаталья АугустоРауль де ТомасЭрнандес Аридане
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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Райо Вальекано

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