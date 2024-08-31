​Рафинья сделал свой первый хет-трик в Европе

В четвёртом туре начавшегося чемпионата Испании «Барселона» уверенно закинула семь мячей вернувшимся в высший свет испанского футбола «Вальядолиду», и три из них записал на свой счёт бразилец Рафинья, перешедший в команду в 2022 году.

Как оказалось, для Рафиньи этот хет-трик стал первым в Европе - доселе он выступал ещё в Англии за «Лидс», и, хотя часто забивал там, три раза за матч ему это сделать не удавалось.

В следующем, пятом туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит матч с «Жироной» - клубом, которому они в прошлом сезоне проиграли дважды. Это случится пятнадцатого сентября.