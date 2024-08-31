«Атлетико» на 90-й минуте победил в Бильбао

В четвёртом туре чемпионата Испании «Атлетик» с «Атлетико» удивили невыразительной игрой. Команды словно забыли о существовании ворот. Из очень опасного выделим такие фрагменты: Рейнилду Мандава слева выкатил мяч в центр на Конора Галлахера, который с 19 метров пробил рядом с правой штангой. Также Иньяки Уильямс справа после паса Ойяна Сансета прострелил к воротам, где Нико Уильямс переправил мяч в сетку, но арбитры определили офсайд и гол не засчитали. Второй тайм был еще более унылым, но на 90-й минуте быстрая контратака гостей завершилась выходом Анхеля Корреа по центру один на один с голкипером, с уходом вправо обыгран вратарь, а мяч направлен в пустые ворота - 0:1 после первого удара в створ у гостей.

«Атлетико» уже второй с 8 очками, у соперника 4 балла.