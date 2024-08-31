Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы над «Вальядолидом» со счётом 7:0 в матче чемпионата Испании.

«Самое лучшее то, что команда с первых минут играла так, как мы и хотели. Ребята справились очень хорошо, отдаваясь на сто процентов с момента свистка рефери. Мы оказывали серьёзное давление на соперника.

Я доволен реакцией болельщиков. Это заслуга команды. Мы все очень довольны, в том числе тренерский штаб. Когда мы выходим куда-нибудь поужинать, жители Барселоны придают нам много энергии. Они очень добры к нам. У нас очень хороший менталитет, мы как одна семья.

Сегодня у нас был особый голод на поле. Мы не снижали интенсивность после каждого гола», - цитирует Флика AS.