​«Барселона» одержала самую крупную домашнюю победу за 10 лет

В четвёртом туре испанского чемпионата эффектно сыграла «Барселона», которая забила семь безответных мячей вернувшемуся в высшую лигу испанского футбола «Вальядолиду». Каталонский суперклуб уже давно не радовал своих болельщиков таким количеством забитых за 90 минут игрового времени матча голов. В последний раз это случилось в 2014 году в игре против «Осасуны».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет с земляками из «Жироны». Это случится через две недели, пятнадцатого сентября. Сейчас каталонцы, разумеется, лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.