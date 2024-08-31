Флик - первый тренер ​«Барселоны» во времён Вальверде, выигравший четыре стартовых матча

В четвёртом туре испанского чемпионата эффектно сыграла «Барселона», которая забила семь безответных мячей вернувшемуся в высшую лигу испанского футбола «Вальядолиду».

Таким образом, каталонский суперклуб одержал четвёртую победу кряду со старта чемпионата, и Ханс-Дитер Флик, новый тренер каталоонского гранда, стал первым тренером со времён Эрнесто Вальверде, который так удачно начал сезон - в случае с баском это было в сезоне 2017/2018.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет с земляками из «Жироны». Это случится через две недели, пятнадцатого сентября.