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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» одержала свою самую крупную победу за восемь лет

31 Августа 2024 • 20:21 Комментировать

В четвёртом туре испанского чемпионата эффектно сыграла «Барселона», которая забила семь безответных мячей вернувшемуся в высшую лигу испанского футбола «Вальядолиду». Как оказалось, это была самая крупная победа «Барселоны» за более чем восемь лет.

В последний раз каталонцы побеждали крупнее в 2016 году - тогда они обыграли со счётом 8:0 «Депортиво» из Ла-Коруньи, а руководил клубом Луис Энрике, и играли в его составе Месси, Луис Суарес и Неймар.

В следующем туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» сыграет с земляками из «Жироны». Это случится пятнадцатого сентября.


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Барселона Вальядолид
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