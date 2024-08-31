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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду»

31 Августа 2024 • 20:08 Комментировать (7)
Барселона
7:0
Вальядолид
окончен

«Барселона» продолжает идти без потерь в чемпионате Испании. Более того, сегодняшний соперник, «Вальядолид», получил в свои ворота 7 мячей.

После поперечного паса от Роберта Левандовски с убойной позиции метров с семи расстреливал ворота Дани Ольмо, но угодил точно в ближнюю штангу. Идеальный пас с центра поля вырезал Пау Кубарси в штрафную, куда ворвался Рафинья и в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера точно в нижний угол ворот - 1:0. С центра поля отдавал отличный пас Ламин Ямаль в штрафную, куда ворвался на скорости Левандовски, избежав офсайда, и отправил снаряд в сетку, пробив низом под рукой голкипера - 2:0. На 45-й минуте навесил с угла поля Рафинья в центр штрафной, где после серии рикошетов подхватил снаряд Жюль Кунде и в падении пробил в пустой угол ворот - разгром.

Отличный пас Ямаль пяткой вывел на ворота соперника Левандовски, который пробил с острого угла, но мяч от штанги вылетел за пределы поля.Ворвался в штрафную соперника Ольмо, но напоролся на защитника, дальше подхватил снаряд Ямаль и протолкнул на Рафинью, который поразил уже в пустые ворота - 4:0. Убегал в контратаку по центру Ямаль и вырезал в штрафную на Рафинью, который выскочил один на один с голкипером и протолкнул мяч ему между ног - гол. Ольмо ворвался в штрафную соперника после паса от Рафиньи, обыграл защитника и с острого угла красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот - 6:0. Прорвался Рафинья на скорости по левому флангу и прострелил низом в штрафную, где сыграл на опережение Ферран Торрес и вколотил мяч точно в ближний угол - 7:0.

«Барселона» выиграла все матчи стартовых четырех туров, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
Барселона7:0Вальядолид
(1:0) Рафинья Диас20'  
(2:0) Левандовски Роберт24'  
(3:0) Кунде Жюль45'  
(4:0) Рафинья Диас64'  
(5:0) Рафинья Диас72'  
(6:0) Ольмо Дани82'  
(7:0) Торрес Ферран85'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси Пау 61' (Лопес Фермин ( 61') Иньиго МартинесБальде АлехандроКасадо Марк 61' (Гарсия Эрик ( 61') Педри 61' (Домингес Серхи ( 61') Ямаль ЛаминОльмо Дани 83' (Торре Пабло ( 83') Рафинья ДиасЛевандовски Роберт 73' (Торрес Ферран ( 73')
Запасные: Виктор ПауПенья ИньякиАстралага АндерФорт ЭкторМартин Жерар
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезКёмерт ЭрайСанчес Хавьер  45'Роза ЛукасПерес Кике  74' 88' (Озкаджар Дженк ( 88') Юрич СтанкоСанчес Иван 62' (Мартин Марио ( 62'  84') Амалла Селим 57' (Чуки ( 57') Моро Рауль 88' (Месегер Виктор ( 88') Андре Маркос 56' (Латаса Хуан ( 56')
Запасные: Феррейра АндреСилла МамадуКоке ХорхеЧаско РаульМачис ДарвинДьедью АматТоррес Давид
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Комментарии (7) Все комментарии
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Vova52
31 Августа 2024 в 20:29
молодцы вот такой игры хочется видеть...... После БарсЫ игра М.С. не смотрится . Скука....
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Ceroki
31 Августа 2024 в 20:24
Гребаному агроному нужно дать изучать этот матч как обыгрывать ,,автобус,, Барсе браво, легко , даже пижоня раздолбали валидольных , Флик пока что справляется .
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pol-black
31 Августа 2024 в 20:21
шикарная игра! если бы так всё и продолжалось... Рафинья - красава, Ямаль - умница, Лёва - неплох, Ольмо - хорош, Кубарси - молодец, остальные - отлично сыграли. соперник пободался, но после нескольких пропущенных поплыл.
радуют комбинации, видно что Флик наигрывает вертикальный футбол. мне это нравится. зрелищно и менее энергозатратно для получения результата, чем тики-така. да и понятнее игрокам.
с хорошим настроением уходим на каникулы! всех cules - с победой!
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Bartimeus
31 Августа 2024 в 20:24
Даже жаль, что щас перерыв на матчи сборных. Игра то идет, все получается.
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Nashterator
31 Августа 2024 в 20:17
Барселона прекрати, что ты делаешь. Бгг
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San13
31 Августа 2024 в 20:15
Просто смяли. Рафинья красавец, пока что лучший в составе за 4 игры.
Сильно бы я не ориентировался на этот матч т.к. у Вальядолида было минимум отдыха с прошлой игры так что что-то подобного, хоть и по скромнее, я и ожидал.
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NOBODY
31 Августа 2024 в 20:11
ну Вальядолид позор конечно редкостный )))))))))
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