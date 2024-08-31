«Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду»

«Барселона» продолжает идти без потерь в чемпионате Испании. Более того, сегодняшний соперник, «Вальядолид», получил в свои ворота 7 мячей.

После поперечного паса от Роберта Левандовски с убойной позиции метров с семи расстреливал ворота Дани Ольмо, но угодил точно в ближнюю штангу. Идеальный пас с центра поля вырезал Пау Кубарси в штрафную, куда ворвался Рафинья и в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера точно в нижний угол ворот - 1:0. С центра поля отдавал отличный пас Ламин Ямаль в штрафную, куда ворвался на скорости Левандовски, избежав офсайда, и отправил снаряд в сетку, пробив низом под рукой голкипера - 2:0. На 45-й минуте навесил с угла поля Рафинья в центр штрафной, где после серии рикошетов подхватил снаряд Жюль Кунде и в падении пробил в пустой угол ворот - разгром.

Отличный пас Ямаль пяткой вывел на ворота соперника Левандовски, который пробил с острого угла, но мяч от штанги вылетел за пределы поля.Ворвался в штрафную соперника Ольмо, но напоролся на защитника, дальше подхватил снаряд Ямаль и протолкнул на Рафинью, который поразил уже в пустые ворота - 4:0. Убегал в контратаку по центру Ямаль и вырезал в штрафную на Рафинью, который выскочил один на один с голкипером и протолкнул мяч ему между ног - гол. Ольмо ворвался в штрафную соперника после паса от Рафиньи, обыграл защитника и с острого угла красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот - 6:0. Прорвался Рафинья на скорости по левому флангу и прострелил низом в штрафную, где сыграл на опережение Ферран Торрес и вколотил мяч точно в ближний угол - 7:0.

«Барселона» выиграла все матчи стартовых четырех туров, соперник делит седьмое место.