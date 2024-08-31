Ямаль побил рекорд Кркича

В субботу вечером «Барселона» в родных стенах разнесла «Вальядолид» со счётом 7:0. Молодой вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль отметился в прошедшем поединке несколькими результативными передачами.

Как сообщает Opta, по ходу игры Ямалю покорилась отметка в 14 баллов по системе «гол+пас» в испанской Ла Лиге. Таким образом, 17-летний Ламин побил рекорд Бояна Кркича по результативным действиям в чемпионате Испании до совершеннолетия. Боян до своего 18-го дня рождения отметился 13 действиями по системе «гол+пас».

Следующий матч «Барселона» проведёт через две недели – против «Жироны».