Ольмо и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

В субботу в рамках четвёртого тура чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Вальядолид». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Вальядолидом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Барселона» в трёх стартовых турах Ла Лиги набрала максимальное количество очков – девять.