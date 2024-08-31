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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ольмо и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

31 Августа 2024 • 16:57 Комментировать
Барселона
2:0
Вальядолид
1 1.25 X 6.50 2 12.50
1-й тайм

В субботу в рамках четвёртого тура чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Вальядолид». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Вальядолидом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Барселона» в трёх стартовых турах Ла Лиги набрала максимальное количество очков – девять.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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