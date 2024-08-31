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Анчелотти – о старте «Реала»: «Сезон длинный, мы не беспокоимся»

31 Августа 2024 • 15:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.30 X 5.70 2 10.00
01.09 22:30

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу стартового отрезка сезона. В трёх турах испанского чемпионата «сливочные» набрали пять очков.

«Мы должны стать лучше, каждый из нас. Мы должны лучше обороняться как команда. Дело в том, что у нас проблемы с возращением мяча. Мы не показывали свой лучший уровень в прошедших матчах.
Отставание в четыре очка? Сезон длинный. Мы не беспокоимся из-за критики. Мы привыкли к давлению и будем сталкиваться с ним до мая, как и всегда», - сказал Анчелотти журналистам.

В первый вечер осени «Реал» проведёт домашний матч против «Бетиса». Игра стартует в 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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