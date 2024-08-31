Анчелотти высказался о Мбаппе и Винисиусе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающих своей команды – о Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре.

«Мбаппе? Он играет хорошо. Он очень опасен в атаке. Винисиус и Мбаппе молодцы. Очевидно, мы можем быть лучше, мы можем быть быстрее. Думаю, мы будем играть лучше. Мбаппе скоро адаптируется ко всему.

Винисиус и Мбаппе могут меняться позициями на поле, но Винисиус больше играет слева. Мы продолжим в том же духе», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Бетиса» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.