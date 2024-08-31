Гризманн может зимой покинуть «Атлетико» - есть два варианта

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру за пределами Европы. Как сообщает портал Todofichajes, у 33-летнего француза есть варианты в МЛС.

Интерес к звездному французу проявляют два клуба – «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Не исключено, что Гризманн переедет в США в январское трансферное окно.

Антуан связан трудовыми обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел три поединка, отметившись одним голом и двумя ассистами.