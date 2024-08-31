Флик рассказал, когда ждёт возвращения де Йонга

«Мы надеемся, что обойдется без операции. Сейчас Френки проводит тренировки. Будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Я хотел бы видеть его в строю после матчей сборных, но пока в этом нет полной уверенности», - передает слова немецкого специалиста AS.