Флик рассказал, когда ждёт возвращения де Йонга

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии нидерландского хавбека Френки де Йонга, получившего повреждение.
«Мы надеемся, что обойдется без операции. Сейчас Френки проводит тренировки. Будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Я хотел бы видеть его в строю после матчей сборных, но пока в этом нет полной уверенности», - передает слова немецкого специалиста AS.
Де Йонг травмировал лодыжку в апреле. Из-за этого повреждения полузащитник не смог помочь сборной Нидерландов на чемпионате Европы – 2024. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.
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