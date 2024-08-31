Обамеянг рассказал, как ему помогла «Барселона»

«До этого трансфера я находился в депрессии из-за состояния здоровья моих родителей, начал часто употреблять алкоголь. «Барселона» предоставила мне шанс, и я всегда буду благодарен клубу за это. Мне еще никогда так сильно не нравилось посещать тренировочные занятия. Я даже тренировался в выходные», - передает слова африканца инсайдер Микель Бласкес в соцсетях.