Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в «Реале»

«Мбаппе прогрессирует. Его адаптация в «Реале» проходит хорошо. Последний гол он забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты». С того матча прошло всего пару недель. Нет смысла волноваться. Он очень хочет забить и обязательно сделает это», - передает слова итальянского специалиста AS.