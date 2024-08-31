Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о безголевой игре новичка команды Килиана Мбаппе. Французский форвард не забил в трех матчах Ла Лиги подряд.
«Мбаппе прогрессирует. Его адаптация в «Реале» проходит хорошо. Последний гол он забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты». С того матча прошло всего пару недель. Нет смысла волноваться. Он очень хочет забить и обязательно сделает это», - передает слова итальянского специалиста AS.
Мбаппе перешел в мадридский гранд из «ПСЖ» в статусе свободного агента. 25-летний нападающий подписал со «сливочными» контракт на пять лет.
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