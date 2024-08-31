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Винисиусу предлагают миллиард евро за уход из «Реала»

31 Августа 2024 • 07:25 Комментировать

Инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии намерен переманить в местный чемпионат звезду мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Согласно данным Globo Esporte, саудовцы планируют заключить с игроком пятилетний трудовой договор, а также сделать его послом чемпионата мира – 2034. Винисиусу предлагают контракт на один миллиард евро за пять лет. В 2029-м нападающий может сам принять решение о том, где хочет продолжить карьеру. Кроме того, бразильцу предложат местную должность в стране после окончания карьеры.

Контракт Жуниора с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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