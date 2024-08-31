Флик установил рекорд десятилетия в «Барселоне»

В рамках третьего тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» отпраздновала победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик установил рекорд.

Немецкий специалист стал первым наставником «сине-гранатовых» за последние десять лет, стартовавшим с трех побед подряд в чемпионате Испании. В последний раз подобное удалось испанцу Луису Энрике в 2014-м.

После трех проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала девять баллов и возглавила турнирную таблицу. В следующем туре каталонская команда на своем поле примет «Вальядолид».