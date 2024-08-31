«Реал Сосьедад» приобрёл у датского «Копенгагена» нападающего Орри Оскарссона. 20-летний форвард подписал долгосрочный контракт с коллективом из Сан-Себастьяна – на шесть лет. А сумма перехода, по версии Transfermarkt составила 20 млн евро.

Оскарссон – игрок национальной сборной Исландии, на данный момент у него накопилось восемь матчей во всех турнирах и два забитых гола. Является выходцем из клубной академии «Копенгагена», в ней он оказался в 2020 году в возрасте 16 лет.

Transfermarkt оценивает новичка баскского клуба в 5 млн евро. Выступает игрок исключительно на позиции центрфорварда.