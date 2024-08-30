«Бетис» договорился с «Тоттенхэмом» по ло Чельсо

Испанский «Бетис» близок к тому, чтобы усилиться аргентинским полузащитником «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо. По информации Фабрицио Романо, испанский и английский клубы уже договорились о переходе хавбека.

Ло Чельсо 28 лет, его контракт со «шпорами» рассчитан ещё на один сезон. С «Бетисом» футболист прекрасно знаком, с 2018 по 2020 годы он играл в этом клубе в рамках нескольких аренд. А в 2022-2023 годах выступал за другой испанский клуб, «Вильярреал» также в рамках аренд, которых было две.

Transfermarkt оценивает вероятного новичка «Бетиса» в 16 млн евро. В его активе 57 матчей за сборную Аргентины.