Романо: «Асенсио – игрок «Фенербахче»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети сообщает, что полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио стал игроком стамбульского «Фенербахче». Более того, речь идёт даже не об аренде футболиста, а о полноценном трансфере, детали которого Фабрицио пока что не раскрывает.

Асенсию оказался в столичном французском клубе в 2023 году после того, как покинул мадридский «Реал». В прошлом сезоне в рамках Лиги 1 сыграл в 19 поединках, забил четыре гола и оформил пять ассистов.

Главным тренером «Фенера» является всемирно известный португальский тренер Жозе Моуринью. Подписал контракт с «канарейками» Жозе этим летом.