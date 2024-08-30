Нидерландский левый вингер Арно Данджума сменил один испанский клуб – на другой. Теперь футболист «Вильярреала» будет выступать за «Жирону», но в рамках арендного соглашения. Рассчитано оно на один сезон, контракт нидерландца с «жёлтой субмариной» действует ещё два года.

Прошлый сезон Арно провёл в Англии, где защищал цвета ливерпульского «Эвертона». Летом Данджума вернулся в «Вильярреал».

Футболист выступает на позиции левого вингера, также может сыграть на острие атаки и на правом фланге атаки.

«Жирона» сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.