31-летний французский атакующий полузащитник Набиль Фекир стал игроком клуба «Аль-Джазира» из ОАЭ. Об этом пишет пресс-служба уже бывшей команды Фекира «Бетиса».

«Официально: «Реал Бетис» и «Аль-Джазира» достигли договорённости о переходе Набиля Фекира», - гласит сообщение пресс-службы севильского клуба.

Фекир провёл в «Бетисе» пять последних лет карьеры. В Севилье он оказался в 2019 году после перехода из «Лиона» за 20 млн евро. В активе игрока 25 матчей за сборную Франции и два гола.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро. Официально о трансфере новый клуб Фекира пока не объявлял на своих медиаресурсах.