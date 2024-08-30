Сербский защитник Матия Настасич обрёл новый клуб в чемпионате Испании. Теперь он будет выступать за «Леганес» из пригорода Мадрида, контракт подписан на два года.

Настасичу 31 год, его уже бывшим клубом была «Мальорка». Пополнил островитян он два года назад после перехода из «Фиорентины». Серб является воспитанником белградского «Партизана», самые яркие годы карьеры он провёл, будучи игроком «Шальке» и «Манчестер Сити».

Сумма компенсации, которую «Леганес» заплатил «Мальорке» за игрока, пока что неизвестна.

«Леганес» по итогу прошлого сезона вернулся из Сегунды в первый по силе испанский дивизион.