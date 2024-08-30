«Вильярреал» взял у «ПСЖ» в аренду защитника Хуана Берната. В клубе испанской Примеры футболист проведёт ближайший футбольный сезон.

Напомним, что Бернату 31 год. Его контракт с «ПСЖ» как раз подойдёт к концу по окончании начавшегося футбольного сезона в Европе. Испанец выступает на позиции левого защитника, иногда может сыграть и в полузащите на левом фланге. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

В «ПСЖ» игрок обороны оказался шесть лет назад, в 2018 году после трансфера из мюнхенской «Баварии» за 5 млн евро. Прошлый сезон Хуан также провёл в аренде, но в лиссабонской «Бенфике».