Мадридский «Реал» посредством своего официального сайта объявил об уходе футболиста. Речь идёт об атакующем полузащитнике Рейньере. 22-летний бразилец отправился в аренду в «Гранаду». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что в последние годы Рейньер регулярно ездит по арендам. Ранее бразилец на временной основе играл за дортмундскую «Боруссию», «Жирону» и «Фрозиноне». Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.

Отметим, что «Гранада» в сезоне 2024/2025 выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.