В «Реале» существуют переживания из-за того, в каком состоянии на старте сезона находится нападающий Винисиус Жуниор. Как сообщает издание Marca, в стане «сливочных» обеспокоены игрой и душевным состоянием бразильца. Есть ощущение, что Винисиус уже не тот.

Главной причиной такого состояния Винисиуса в «Реале» считают летний интерес к футболисту из Саудовской Аравии. Несколько недель назад в прессе писали о возможном трансфере Винисиуса за 1 миллиард евро.

В то же время отмечается, что беспокойство вызывает и Родриго, который тоже слабо выступил в игре против «Лас-Пальмаса» (ничья 1:1).