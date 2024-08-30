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В «Реале» волнуются из-за состояния Винисиуса и ещё одной звезды слухи

30 Августа 2024 • 12:38 Комментировать (1)

В «Реале» существуют переживания из-за того, в каком состоянии на старте сезона находится нападающий Винисиус Жуниор. Как сообщает издание Marca, в стане «сливочных» обеспокоены игрой и душевным состоянием бразильца. Есть ощущение, что Винисиус уже не тот.

Главной причиной такого состояния Винисиуса в «Реале» считают летний интерес к футболисту из Саудовской Аравии. Несколько недель назад в прессе писали о возможном трансфере Винисиуса за 1 миллиард евро.

В то же время отмечается, что беспокойство вызывает и Родриго, который тоже слабо выступил в игре против «Лас-Пальмаса» (ничья 1:1).  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
30 Августа 2024 в 13:32
Очень странные ,,волнения,, про физуху может только слепой волноваться , двигается он очень хорошо , про душевное состояние тут конечно кто бы устоял против лярда , вот за это и беспокоятся боссы реала , и опять же ... сомневаюсь, ибо наварятся нехило , а заменить красавца есть кем..так что очередная сказка
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