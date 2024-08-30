Анчелотти назвал проблемы «Реала» после ничьей

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Реал» смог набрать только пять очков. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу проблем после ничьей с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«Мы не были быстры в обращении с мячом. И у нас были трудности в отборе мяче. Такие же самые проблемы у нас были и в матче против «Мальорки», - сказал Анчелотти после матча.

Следующий матч «Реал» проведёт уже в воскресенье, 1 сентября. В первый осенний вечер подопечные Карло Анчелотти будут играть против «Бетиса» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.