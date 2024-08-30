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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал проблемы «Реала» после ничьей

30 Августа 2024 • 11:29 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
1:1
Реал Мадрид

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Реал» смог набрать только пять очков. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу проблем после ничьей с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«Мы не были быстры в обращении с мячом. И у нас были трудности в отборе мяче. Такие же самые проблемы у нас были и в матче против «Мальорки», - сказал Анчелотти после матча.

Следующий матч «Реал» проведёт уже в воскресенье, 1 сентября. В первый осенний вечер подопечные Карло Анчелотти будут играть против «Бетиса» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
30 Августа 2024 в 12:04
Это какие то левые отмазки , что значит мы не были быстры в обращении с мячом?? У тебя в составе одни кудесники мяча , причем стоимость одного игрока Реала превышает стоимость всего Лас Пальмаса , что значит у нас трудности в отборе мяча ?? У тебя на скамейке три состава игроков , можно менять не то что точечный а полный состав менять . Может просто проблема в мышлении и узколобости агронома , у него комплектация как у Феррари, я уже писал давно об этом , а он все по старинке , выезжает на поле трактор . Там молодые пацаны , играть хотят , где то импровизировать , а они просто бегают без головы . Футбол анчи давно устарел , еще в том Милане , он единственная проблема этой убогой игры , и пофиг эти все трофеи.. это как мериться писюнами , орать что у кого то большой , но увы не стоит ..главное что есть же тренера , креативные , интересные , но два пердуля уж очень приросли к кормушке .
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