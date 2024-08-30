Нападающий Килиан Мбаппе получил вызов в национальную сборную Франции на сентябрьские матчи Лиги наций. При этом в прессе появлялась информация о том, что «Реал» просил не вызывать Мбаппе на сбор – в Мадриде хотели, чтобы форвард отдохнул.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал журналистам о том, что Мбаппе был вызван в команду по своей просьбе.

«Я вижу Мбаппе в хорошей форме. Он здесь, и это его выбор», - сказал Дешам.

Учитывая ситуацию, Килиан Мбаппе мог пойти против «Реала». Отметим, что в следующем месяце сборная Франции сыграет против Италии (6 сентября) и Бельгии (9 сентября).