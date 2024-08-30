Фати может покинуть «Барселону»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить команду в последние дни летнего трансферного окна. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 21-летнего футболиста заинтересована «Жирона». Трансферная стоимость форварда оценивается в 25 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2027 года.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за английский клуб «Брайтон». Фати поучаствовал в 19 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча.