Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о чемпионской гонке в новом розыгрыше Ла Лиги.

«Реал» снова станет чемпионом, даже не сомневаюсь в этом. А в борьбе за второе место «Атлетико» обойдет «Барселону», - передает слова немецкого футболиста AS.

«Барселона» успешно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали девять баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Реал» неудачно начал новый розыгрыш Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти с пятью очками располагаются на пятой позиции.