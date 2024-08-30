Мбаппе не забил в третьем матче «Реала» подряд

В рамках третьего тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встречался с «Лас-Пальмасом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «королевского» клуба забил бразилец Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что звездный новичок «сливочных» Килиан Мбаппе, играющий на позиции центрфорварда, не забил в третьем матче подряд. За «Реал» он отметился лишь одним голом в Суперкубке УЕФА.

Мбаппе перешел в мадридский гранд этим летом на правах свободного агента. Нападающий подписал пятилетнее трудовое соглашение с клубом.

После трех туров чемпионата Испании «Реал» занимает лишь пятое место в турнирной таблице.