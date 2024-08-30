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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал неудачный старт «Реала»

30 Августа 2024 • 07:59 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о неудачном старте команды в новом розыгрыше чемпионата Испании. В трех турах «сливочные» одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

«У команды все в порядке с характером и отношением к делу. Иногда просто не получается победить. Когда появляется какая-то проблема, именно тренер должен взять на себя ответственность. И я готов это сделать. Мне нужно более четко объяснить стратегию подопечным, чтобы была полная ясность. Эти три матча показали недостатки, которые нам нужно исправить», - цитирует итальянца AS.

После трех туров «Реал» с пятью очками занимает пятое место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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