​Прервалась серия Анчелотти - ранее он всегда побеждал по четвергам в Ла Лиге

В испанском футболе проходят матчи третьего тура, мадридский «Реал» сыграл на Канарах, но не смог выиграть там у местного «Лас-Пальмаса» - 1:1.

Таким образом, чемпион страны прервал серию своего главного тренера Карлдо Анчелотти из пяти побед подряд в Ла Лиге, одержанных в четверг - в тех матчах, когда волей календаря «Реалу» приходилось играть в четверг.

Доселе у Анчелотти был стопроцентный результат по четвергам в Ла Лиге - пять матчей, пять побед. Сейчас он потерпел первую осечку.

В следующем туре испанского чемпионата «Реал» примет в домашних условиях севильский «Бетис».