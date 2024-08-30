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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Прервалась серия Анчелотти - ранее он всегда побеждал по четвергам в Ла Лиге

30 Августа 2024 • 01:12 Комментировать (2)
Лас-Пальмас
1:1
Реал Мадрид

В испанском футболе проходят матчи третьего тура, мадридский «Реал» сыграл на Канарах, но не смог выиграть там у местного «Лас-Пальмаса» - 1:1.

Таким образом, чемпион страны прервал серию своего главного тренера Карлдо Анчелотти из пяти побед подряд в Ла Лиге, одержанных в четверг - в тех матчах, когда волей календаря «Реалу» приходилось играть в четверг.

Доселе у Анчелотти был стопроцентный результат по четвергам в Ла Лиге - пять матчей, пять побед. Сейчас он потерпел первую осечку.

В следующем туре испанского чемпионата «Реал» примет в домашних условиях севильский «Бетис». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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Комментарии (2) Все комментарии
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halo124
30 Августа 2024 в 01:24
Анчелотти уже не тот, даже в святой четверг начинает сдавать позиции, нужно срочно усилять состав, иначе Мбаппе будет вынужден перейти в Зенит
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Alex1972
30 Августа 2024 в 01:21
Рыбный день подвёл папу.. Хе.. 🤭
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