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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» повторно потерял очки на островах

30 Августа 2024 • 00:28 Комментировать (7)
Лас-Пальмас
1:1
Реал Мадрид
окончен

На старте сезона мадридский «Реал» испытывает проблемы на выезде. Действующие чемпионы после выездной ничьей с «Мальоркой» мучились против еще одной островной команды - «Лас-Пальмаса». Столичная команда быстро пропустила, а ее вратарь Тибо Куртуа постоянно был в работе.

На пятой минуте Оливер Макбарни получил передачу на ход по левой половине поля и ушёл к углу штрафной площади, вытянул на себя Антонио Рюдигера и выполнил ответную передачу на Альберто Молейро, тот вошёл в штрафную площадь и на исполнение отлично пробил в правый угол ворот - 1:0. Лукас Васкес со  штрафного покатил мяч на Федерико Вальверде, который сильно в касание пробил в правый угол ворот, а голкипер показал отличную реакцию и в прыжке потянул непростой мяч.

После перерыва Сандро Рамирес зацепился за мяч в штрафной, вытянул на себя Куртуа и пробил в ближний угол ворот, а мяч пролетел над перекладиной. «Реал» ответил комбинацией в штрафной, Васкес делал прострел к центру штрафной, Винисиус не смог в касание пробить, а попытка Вальверде пришлась в руку защитника - пенальти. Винисиус с 11 метров уверенно пробил в правый угол ворот на исполнение, кипер угадал направление удара, но достать до мяча не смог - 1:1.

Мадридцы с 5 очками делят четвертое место и уступают четыре балла лидирующей «Барселоне». Для противника это второй зачетный пункт в сезоне.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Реал Мадрид
(1:0) Молейро Альберто5'  
  69'Винисиус Жуниор (1:1)
Силлессен ЯсперПарк МарвинСуарес АлехандроМаккенна СкоттМармоль МикаКампанья Хосе 81' (Фустер Мануэль ( 81') Муньос ХавиРодригес Кирьян 81' (Луаодис Энзо ( 81') Рамирес Сандро 78' (Росада Виктор ( 78') Макбарни Оливер 78' (Мата Хайме ( 78') Молейро Альберто 61' (Бенито Рамирес ( 61')
Запасные: Кардона МаркБассинга АбубакарХиль ИванКиллане АльвароМуньос АлексГонсалес ФабиоХерцог Хуанма
Куртуа ТибоВаскес Лукас 76' (Карвахаль Даниэль ( 76') Милитао Эдер  88'Рюдигер АнтониоМенди Ферлан  40' 46' (Гарсия Франсиско III ( 46') Вальверде ФедерикоТчуамени ОрельенДиас Браим 46' (Родриго ( 46') Модрич Лука 64' (Гюлер Арда ( 64') Винисиус Жуниор 86' (Эндрик II ( 86') Мбаппе Килиан
Запасные: Гонсалес ФранЯкобо РамонСебальос ДаниЛунин Андрей
29 августа. Стадион "Гран Канария".
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лас-Пальмас

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Комментарии (6) Все комментарии
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intermerdano
30 Августа 2024 в 00:52
Стоимость состава Реала: 1.34 миллиарда
Стоимость состава Лас-Пальмас: 99 миллионов (меньше Камавинги)
мда 😁
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Alex1972
30 Августа 2024 в 00:49
Вини : Пора мне в СА. Я уже и подкрасился.. А-ха-ха-ха.. 🤧
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SpsGod1
30 Августа 2024 в 00:36
Подключился на 75-й минуте. Все что увидел - навесы, а навесы = отчаяние и отсутствие комбинационной игры.
Все еще можно сослаться на раскачку и что сезон долгий, но пусть не будет результата, но должна быть игра, а тут ни игры и ни результата. Сказывается отсутствие Тони и Камавинги, нужен созидатель.

Может в середине или в конце сезона я напишу обратное, но пока Мбаппе не кажется тем самым "супер талантливым". Каким он себя показал 6 лет назад, такой и остался. В эти годы КриРо и Месси разогнались до бешеного уровня и виден был прогресс от года к году. Эх, снова КриРо и Месси, пойду таблетки выпью)
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gresnik
30 Августа 2024 в 00:35
Вини на выход и точка....я и раньше знал ,что они не уживутся с Мбаппе....кто то должен забивать 1 топ игрок...а их два и тянут каждый в свою сторону.....
на банке точно никто из них сидеть не будет...и так как Мбаппе только подписали...то вини должен либо быть на подсоссе либо уходить....это как Бензема с Кри ро....бенз мячи пасами отдавал .а Кри ро лупил по 40 мячей в сезоне.
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halo124
30 Августа 2024 в 01:19
Бензема пришлось играть в терпилу из-за Рона, но тут два мегатоповых футболиста, у которых чсв распределено одинаково, но Вини необходимо будет выдать зм пусть катится обратно в Бразилию или лучше сразу в Африку к предкам, подальше от расизма, а Мбаппе пусть идет на левый фланг, эндрик станет новой терпилой и будет подыгрывать бегунку, Родриго должен будет полюбить гольф, а Белингема надо будет отдать в Ман Сити на аренду к лысому, чтобы тот научил его думать головой и тогда из реала что-нибудь да получится, но хорвата надо будет сохранять, иначе лч не взять
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pol-black
30 Августа 2024 в 00:31
хорошо играли островитяне, с остротой. сливочные же неплохо атаковали во втором тайме, но реальной остроты так и не создали. Виник доиграется в звездульку...
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