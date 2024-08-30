«Реал» повторно потерял очки на островах

На старте сезона мадридский «Реал» испытывает проблемы на выезде. Действующие чемпионы после выездной ничьей с «Мальоркой» мучились против еще одной островной команды - «Лас-Пальмаса». Столичная команда быстро пропустила, а ее вратарь Тибо Куртуа постоянно был в работе.
На пятой минуте Оливер Макбарни получил передачу на ход по левой половине поля и ушёл к углу штрафной площади, вытянул на себя Антонио Рюдигера и выполнил ответную передачу на Альберто Молейро, тот вошёл в штрафную площадь и на исполнение отлично пробил в правый угол ворот - 1:0. Лукас Васкес со штрафного покатил мяч на Федерико Вальверде, который сильно в касание пробил в правый угол ворот, а голкипер показал отличную реакцию и в прыжке потянул непростой мяч.
После перерыва Сандро Рамирес зацепился за мяч в штрафной, вытянул на себя Куртуа и пробил в ближний угол ворот, а мяч пролетел над перекладиной. «Реал» ответил комбинацией в штрафной, Васкес делал прострел к центру штрафной, Винисиус не смог в касание пробить, а попытка Вальверде пришлась в руку защитника - пенальти. Винисиус с 11 метров уверенно пробил в правый угол ворот на исполнение, кипер угадал направление удара, но достать до мяча не смог - 1:1.
Мадридцы с 5 очками делят четвертое место и уступают четыре балла лидирующей «Барселоне». Для противника это второй зачетный пункт в сезоне.
|(1:0) Молейро Альберто5'
|69'Винисиус Жуниор (1:1)
Стоимость состава Лас-Пальмас: 99 миллионов (меньше Камавинги)
мда 😁
Все еще можно сослаться на раскачку и что сезон долгий, но пусть не будет результата, но должна быть игра, а тут ни игры и ни результата. Сказывается отсутствие Тони и Камавинги, нужен созидатель.
Может в середине или в конце сезона я напишу обратное, но пока Мбаппе не кажется тем самым "супер талантливым". Каким он себя показал 6 лет назад, такой и остался. В эти годы КриРо и Месси разогнались до бешеного уровня и виден был прогресс от года к году. Эх, снова КриРо и Месси, пойду таблетки выпью)
на банке точно никто из них сидеть не будет...и так как Мбаппе только подписали...то вини должен либо быть на подсоссе либо уходить....это как Бензема с Кри ро....бенз мячи пасами отдавал .а Кри ро лупил по 40 мячей в сезоне.