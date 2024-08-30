«Реал» повторно потерял очки на островах

На старте сезона мадридский «Реал» испытывает проблемы на выезде. Действующие чемпионы после выездной ничьей с «Мальоркой» мучились против еще одной островной команды - «Лас-Пальмаса». Столичная команда быстро пропустила, а ее вратарь Тибо Куртуа постоянно был в работе.

На пятой минуте Оливер Макбарни получил передачу на ход по левой половине поля и ушёл к углу штрафной площади, вытянул на себя Антонио Рюдигера и выполнил ответную передачу на Альберто Молейро, тот вошёл в штрафную площадь и на исполнение отлично пробил в правый угол ворот - 1:0. Лукас Васкес со штрафного покатил мяч на Федерико Вальверде, который сильно в касание пробил в правый угол ворот, а голкипер показал отличную реакцию и в прыжке потянул непростой мяч.

После перерыва Сандро Рамирес зацепился за мяч в штрафной, вытянул на себя Куртуа и пробил в ближний угол ворот, а мяч пролетел над перекладиной. «Реал» ответил комбинацией в штрафной, Васкес делал прострел к центру штрафной, Винисиус не смог в касание пробить, а попытка Вальверде пришлась в руку защитника - пенальти. Винисиус с 11 метров уверенно пробил в правый угол ворот на исполнение, кипер угадал направление удара, но достать до мяча не смог - 1:1.

Мадридцы с 5 очками делят четвертое место и уступают четыре балла лидирующей «Барселоне». Для противника это второй зачетный пункт в сезоне.