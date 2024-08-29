«Жирона» наконец-то проснулась и уничтожила «Осасуну»

Слабовато стартовавшая в новом сезоне «Жирона» в третьем туре Ла Лиги играла против «Осасуны» и не позволила противнику ни разу пробить в сторону своих ворот.
Каталонцы повели на 34-й минуте, разыграв мяч до верного, в финале атаки Виктор Цыганков помог Бриану Хилю отличиться. Сразу после перерыва украинец и сам забил после неважной игры Лукаса Торро на перехвате навеса - 2:0. Три минуты, и уже разгром - комбинацию завершил Абель Руис. В одной из последних атак снова разорвана оборона гостей, и Кристиан Стуани поставил жирную точку - 4:0.
У команд по четыре очка, они делят шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Хиль Бриан34'
|(2:0) Цыганков Виктор53'
|(3:0) Руис Абель56'
|(4:0) Стуани Кристиан90'
Гассанига Пауло•Франсес Алехандро•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Цыганков Виктор81' (Порту Кристиан (81') •Эррера Янхель64' (Ромеу Ориоль (64') •Мартин Иван•Хиль Бриан81' (Ван де Бек Донни (81') •Миовски Боян64' (Стуани Кристиан (64') •Руис Абель74' (Асприлья Ясер (74')
Эррера Серхио•Видаль Начо•Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Круз Хуан•Торро Лукас85' (Мартинес Хавьер II (85') •Гомес Мойсес•Монкайола Хон59' (Гарсия Рубен (59') •Орос Аймар59' (Ибаньес Пабло (59') •Сарагоса Брайан68' (Бенито Икер (68') •Будимир Анте58' (Гарсия Рауль (58')
29 августа. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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