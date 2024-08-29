«Жирона» наконец-то проснулась и уничтожила «Осасуну»

Слабовато стартовавшая в новом сезоне «Жирона» в третьем туре Ла Лиги играла против «Осасуны» и не позволила противнику ни разу пробить в сторону своих ворот.

Каталонцы повели на 34-й минуте, разыграв мяч до верного, в финале атаки Виктор Цыганков помог Бриану Хилю отличиться. Сразу после перерыва украинец и сам забил после неважной игры Лукаса Торро на перехвате навеса - 2:0. Три минуты, и уже разгром - комбинацию завершил Абель Руис. В одной из последних атак снова разорвана оборона гостей, и Кристиан Стуани поставил жирную точку - 4:0.

У команд по четыре очка, они делят шестое место.