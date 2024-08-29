«Валенсия» подписала бывшего игрока московского «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгиец будет играть в составе «летучих мышей» в рамках одного сезона. У «Валенсии» есть право выкупа футболиста.

Напомним, что принадлежат права на Кофрие «Клермону», этот клуб по итогу прошлого сезона вылетел из французской Лиги 1. Кофрие оказался в «Спартаке» в конце лета 2021 года, год спустя футболист отправился в «Клермон» в аренду. А уже летом 2023 года французский клуб выкупил Кофрие у «красно-белых».

Transfermarkt оценивает новичка «летучих мышей» в 2,5 млн евро, амплуа игрока – центральный и правый защитник.