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«Валенсия» подписала экс-игрока «Спартака» официально

29 Августа 2024 • 19:51 Комментировать

«Валенсия» подписала бывшего игрока московского «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгиец будет играть в составе «летучих мышей» в рамках одного сезона. У «Валенсии» есть право выкупа футболиста.

Напомним, что принадлежат права на Кофрие «Клермону», этот клуб по итогу прошлого сезона вылетел из французской Лиги 1. Кофрие оказался в «Спартаке» в конце лета 2021 года, год спустя футболист отправился в «Клермон» в аренду. А уже летом 2023 года французский клуб выкупил Кофрие у «красно-белых».

Transfermarkt оценивает новичка «летучих мышей» в 2,5 млн евро, амплуа игрока – центральный и правый защитник.

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