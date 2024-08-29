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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» давит на сборные в своих интересах

29 Августа 2024 • 16:47 Комментировать

Мадридский «Реал», судя по всему, оказывает давление на европейские сборные. Как сообщает немецкий Sky, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций защитника Антонио Рюдигера как раз по просьбе из Мадрида. «Сливочные» хотят, чтобы футболист получил отдых.

С такой же просьбой «Реал» обращался в сборную Франции по поводу Килиана Мбаппе. Впрочем, Дидье Дешам все равно включил звёздного нападающего в число вызванных игроков.

Учитывая информацию из СМИ, «Реал» пытается продавливать свои интересы в ситуации со сборниками высокого уровня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Сборная Франции Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе ещё теги
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