В последние дни слухи связывали «Бетис» с желанием вернуть в свои ряды полузащитника Дани Себальоса. Тем не менее, «Реал» не отпустит футболиста – состав «сливочных» уже закрыт. Мадридцы требовали бы за Себальоса 20 миллионов евро, что слишком много для «Бетиса». Предложение от «бело-зелёных» поступило поздно, и на этом этапе договориться с «Реалом» сложно, пишет TodoFichajes.

Теперь 28-летний Себальос будет ждать зимы или даже следующего лета, если он будет желать перейти в команду, где у него будет больше игрового времени. Действующий контракт Дани с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.