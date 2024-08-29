В «Барселоне» решили, как поддержать травмированного Берналя

Полузащитник Марк Берналь на днях получил серьёзную травму колена. Эта новость стала ударом для Ханса-Дитера Флика, ведь 17-летний футболист показывал хорошую игру в стартовых матчах нового сезона.

В июле Берналь подписал новый контракт. Он рассчитан до середины 2026 года и включает в себя опцию продления на три года при выполнении определённых условий. У молодого игрока не было время на выполнение этих условий, но клуб готов и без этого продлить соглашение до конца сезона 2028/2029. Таким образом «сине-гранатовые» хотят поддержать Берналя и выразить ему доверие, пишет испанский Sport.