Стало известно пожелание «Реала» по Мбаппе

Килиан Мбаппе этим летом перебрался в «Реал» и даже уже провёл за мадридскую команду несколько матчей. Как стало известно журналисту Фабрису Хокинсу, в стане «сливочных» хотят, чтобы Мбаппе во время сентябрьской паузы на матчи сборных не играл за Францию и отдохнул.

Список игроков, вызванных в сборную Франции на сентябрьский сбор, ещё не был объявлен. В следующем месяце команда Дидье Дешама проведёт матчи Лиги наций против Италии (6 сентября) и Бельгии (9 сентября).

В четверг «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.