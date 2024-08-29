Ровно 15 лет назад Роналду забил в дебютном матче за «Реал»

Ровно 15 лет назад, 29 августа 2009 года, Криштиану Роналду впервые сыграл за «Реал» в официальном матче. В тот день «сливочные» играли против «Депортиво» и победили со счётом 3:2. Роналду удалось забить гол, реализовав пенальти.

За «Реал» Криштиану Роналду выступал в 2009-2018 годах. За этот период португалец провёл 438 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 450 голов и 131 голевой пас на партнёров.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Действующий контракт звёздного форварда рассчитан до середины 2025 года.

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