Защитник Хесус Навас объявил о завершении карьеры в национальной сборной Испании. 38-летний футболист принял решение о прекращении выступлений на международном уровне.

Всего за сборную Испании Навас провёл 56 матчей. В них футболист отметился пятью голами и одиннадцатью результативными передачами на партнёров.

Этим летом Хесус Навас выступил за сборную Испании на чемпионате Европы. «Красная фурия» выиграла турнир, обыграв в финале Англию со счётом 2:1.

Добавим, что на клубном уровне Хесус Навас представляет «Севилью». Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2024 календарного года.