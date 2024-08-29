Семшов сделал прогноз на матч «Лас-Пальмас» - «Реал»

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о встрече «Лас-Пальмаса» и мадридского «Реала» в третьем туре чемпионата Испании.

«Реал» в прошлом чемпионате дважды обыграл «Лас-Пальмас». И вряд ли исход встречи в их новом противостоянии будет иным. Действующий чемпион выиграет с разницей в два-три мяча», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Поединок «Лас-Пальмас» - «Реал» пройдет в четверг, 29 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. После двух туров хозяева занимают 17-е место в турнирной таблице, а гости – шестое.