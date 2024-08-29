Мостовой назвал победителя матча «Лас-Пальмас» - «Реал»

«Тут не особо важно, в какой форме находится «Лас-Пальмас», какой у него настрой. Все будет зависеть от «Реала». Уверен, «Реал» тут точно победит - ставлю на его викторию с форой (-1.5)», - передает слова Мостового «Всепроспорт».