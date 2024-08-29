Мостовой назвал победителя матча «Лас-Пальмас» - «Реал»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о матче третьего тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и мадридским «Реалом».
«Тут не особо важно, в какой форме находится «Лас-Пальмас», какой у него настрой. Все будет зависеть от «Реала». Уверен, «Реал» тут точно победит - ставлю на его викторию с форой (-1.5)», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Матч «Лас-Пальмас» - «Реал» состоится сегодня, 29 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают 17-е место в турнирной таблице, а гости – шестое.
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