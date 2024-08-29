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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хавбеку «Барселоны» де Йонгу нужна операция

29 Августа 2024 • 11:58 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг до сих пор испытывает проблемы с лодыжкой. Нидерландец травмировался в апрельском матче против «Реала», но консервативное лечение не даёт заметных результатов.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на RAC1, за последний месяц состояние лодыжки не сильно улучшилось. Если де Йонг начнёт играть, то высок риск рецидива. Скорее всего, полузащитнику понадобится хирургическое вмешательство. При таком раскладе восстановление займёт ещё несколько месяцев.

Напомним, что «Барселона» выиграла все три прошедших матча чемпионата Испании на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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