Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как в команде относятся к расизму. Бразилец неоднократно повергался оскорблениям во время матчей чемпионата Испании в прошлом сезоне.

«Мы часто обсуждаем эту проблему. Не только я, но и другие футболисты решили, что в следующий раз мы покинем поле. Конечно, у нас вряд ли получится полностью искоренить это, но я рад, что уже вижу разницу в Испании», - передает слова нападающего ESPN.

В стартовавшем сезоне Ла Лиги 24-летний бразилец принял участие в двух поединках. Винисиус отметился одной результативной передачей.

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