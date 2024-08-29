«Реал» может продать нападающего

Форвард Альваро Родригес, правами на которого владеет мадридский «Реал», может сменить клубную прописку до закрытия трансферного рынка. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, в подписании 19-летнего уругвайского футболиста заинтересован другой клуб Ла Лиги – «Реал Сосьедад». Ранее сообщалось об интересе к Родригесу со стороны «Хетафе».

В прошлом сезоне Альваро выступал за вторую команду «сливочных». Нападающий поучаствовал в 11 встречах и забил шесть мячей. Контракт футболиста рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость форварда составляет 3,5 миллиона евро.