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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент рассказал, переживают ли в «Реал Сосьедаде» из-за Захаряна

29 Августа 2024 • 10:44 Комментировать

Агент Геннадий Голубин, который работает с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, ответил на вопрос, беспокоятся ли боссы испанского клуба из-за травм игрока.

«Нет, также нет никакого недоверия, всё остальное домыслы», - цитирует Голубина «Всё про спорт».

Напомним, что в июле Захарян получил травму во время тренировки. Российский атакующий полузащитник перенёс операцию. Ожидается, что Арсен вернётся в строй через несколько месяцев – ближе к концу осени.

«Реал Сосьедад» в трёх стартовых турах Ла Лиги смог набрать три зачётных балла (одна победа, два поражения).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги
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