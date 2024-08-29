Агент рассказал, переживают ли в «Реал Сосьедаде» из-за Захаряна

Агент Геннадий Голубин, который работает с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, ответил на вопрос, беспокоятся ли боссы испанского клуба из-за травм игрока.

«Нет, также нет никакого недоверия, всё остальное домыслы», - цитирует Голубина «Всё про спорт».

Напомним, что в июле Захарян получил травму во время тренировки. Российский атакующий полузащитник перенёс операцию. Ожидается, что Арсен вернётся в строй через несколько месяцев – ближе к концу осени.

«Реал Сосьедад» в трёх стартовых турах Ла Лиги смог набрать три зачётных балла (одна победа, два поражения).