Роналду и Винисиус могут объединиться в одном клубе

В Саудовской Аравии проявляют заинтересованность в трансфере звездного бразильского форварда Винисиуса Жуниора, ныне выступающего за мадридский «Реал».

Как сообщают журналисты Globo, переезд футболиста на Ближний Восток может состояться летом следующего года. В трансфере Винисиуса заинтересованы четыре представителя чемпионата Саудовской Аравии. Речь идет об «Аль-Хиляле», «Аль-Насре», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихаде». Бразилец в случае перехода может заработать около миллиарда евро за пять лет.

Контракт Жуниора с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.